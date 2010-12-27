В Красном Селе при падении с высоты погиб мужчина

Перед своей смертью он звал на помощь и кричал, что не хочет умирать.

Утром 3 июня в Красном Селе произошла трагедия. Под окнами девятиэтажки на Стрельнинском шоссе нашли тело мужчины 25-30 лет. Медики диагностировали у него травмы, характерные для падения с высоты. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

О том, что происходило за несколько минут до трагедии, смогла рассказать местная жительница. Когда она возвращалась домой, то увидела свисавшего из окна лестничной площадки мужчину. Он громко просил о помощи и кричал, что не хочет умирать. Рядом с погибшим женщина никого не заметила. Помочь мужчине никто не успел, он сорвался вниз и погиб от полученных травм.

По факту случившегося ведется расследование. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что рабочий выжил после падения с 8 этажа на стройке в Приморском районе.

Фото: Piter.TV