Мужчина подозревается в избиении шофера.

В Краснодаре задержали бизнесмена Темура Намоева и его охранников. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что незадолго до поимки предприниматель вместе со своими сотрудниками избили водителя "Газели", так как мужчина не уступил дорогу "Бентли". Конфликт зафиксирован на территории поселка Индустриальный. Микроавтобус не дал дорогостоящему автомобилю вклиниться с обочины дороги на главную трассу.

Известно, что в спецоперации по задержании подозреваемых принимали участие сотрудники уголовного розыска и СОБРа. В отношении фигурантов расследования возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Сейчас подозреваемых допрашивают следователи.

В Пулково раскрыли кражу брендовых часов почти за миллион рублей.

Фото и видео: официальный сайт СК РФ