Рабочий сломал руку прохожему, который пытался защитить женщину.

В Краснодаре рабочий ударил пенсионерку, которая попросила у него порубочный билет. Ролик опубликовал в социальных сетях 27 декабря местный Telegram-канал "Единая Кубань". Этот же злоумышленник также сломал руку прохожему, который решил заступиться за пожилую женщину. Жена пострадавшего рассказала, что мужчину пришлось госпитализировать.

Известно, что на территории микрорайона Гидростроителей около 14 часов неизвестные организовали вырубку акации. Местная жительница призвала рабочих быть аккуратнее, а также не скидывать обрубки в ее палисадник. Один из лесорубов в ответ на это замечание несколько раз ударил потерпевшую по голове.

В снятом видео в кадре оказался агрессивный мужчина, который сначала угрожал очевидцам, а затем с разбегу ударил пенсионерку. Женщина упала, после чего ее продолжили избивать. Напарник рабочего не вмешивался в происходящее.

Участникам убийства спецназовца Никиты Белянкина дали до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео: Telegram / SHOT



