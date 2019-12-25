В Костромской области за сутки коронавирус выявили еще у 18 человек

Еще 2 пациента с коронавирусом скончались за сутки. Таким образом, в области 7 летальных исходов пациентов с COVID-19.

В Костромской области количество инфицированных коронавирусом перевалило за 400 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области обновил статистику по заболеваемости COVID-19 на утро 13 мая. За истекшие сутки коронавирус подтвердили у 18 человек. По районам области новые случаи заражения распределились следующим образом:

Красносельский район - 6 человек

Кострома - 3 человека

Мантурово - 3 человека

Буйский район - 2 человека

В Шарье, Волгореченске, Октябрьском и Нерехтском районах по 1 новому случаю инфицирования.

К сожалению, за сутки в области скончались еще 2 пациента с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, в регионе с начала эпидемии 402 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 131 человек, 7 летальных исходов.

На сегодня в больницах находится 41 пациентов, из них 2 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Накануне власти региона рассказали подробности о двух пациентах, которые скончались ранее. Это мужчина в возрасте около 50 лет и женщина около 60 лет. Оба поступили в стационар 8 мая. Объединяет эти случаи то, что болезнь развивалась стремительно, и спасти их не удалось, несмотря на все усилия врачей.

Сегодня ранее: Статистика по коронавирусу в России за сутки на 13 мая

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