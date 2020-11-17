В Колпино восстановили теплоснабжение на Загородной улице

Теплоснабжение жилых домов восстановлено по штатной схеме до границ балансовой принадлежности.

В понедельник, 27 декабря, бригада ГУП "ТЭК СПб" завершила работы после прорыва трубы на Загородном проспекте. Сегодня там произошел прорыв трубы диаметром 108 мм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Теплоснабжение жилых домов восстановлено по штатной схеме до границ балансовой принадлежности. Бригада специалистов заменила 1 метр трубы.

Ранее из спорткомплекса эвакуировали 80 детей из-за прорыва трубы в Невском районе. Спасатели эвакуировали 80 детей и 10 взрослых.

Фото: Piter.tv