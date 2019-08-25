В Колпино часть домов осталась без тепла

Приостановили теплоснабжение в домах 31, 32, 33, 34, 35, 37 и 40 по Загородной улице в Колпино.

В понедельник, 27 декабря, часть домов осталось без света в Колпино. Коммунальная авария оставила без тепла временно семь домов.

Как рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района, приостановили теплоснабжение в домах 31, 32, 33, 34, 35, 37 и 40 по Загородной улице в Колпино.

Отмечается, что горячее водоснабжение будет обеспечиваться по обратному трубопроводу. Коммунальная авария произошла по причине технологического отказа на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб".

После завершения работ, которые были намечены на 21:30, должны подключиться управляющие компании. Они подключат к отоплению по штатной схеме.

Ранее в Металлострое затопило этаж из-за прорыва пожарного гидранта. В УК сообщили, что обошлось без последствий.

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