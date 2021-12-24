Видео: в Металлострое затопило этаж из-за прорыва пожарного гидранта

В УК сообщили, что обошлось без последствий.

Лестничную клетку на четвертом этаже дома №28 на улице Богайчику в Металлострое залило водой. Днем 24 декабря там произошел прорыв пожарного гидранта.

На кадрах, опубликованных жителем, видно, как вода мощной струей вытекает на пол.

Кран гидранта оторвало от резьбы , по этому гидранту запитаны квартиры с 10 по 16 этаж, где ближайшее время воды не будет

Залило оба лифта по классике и кВ.23. написал в группе "Вечерний Металлострой" Андрей Смирнов.

В УК "Рыбацкое-Стройсервис" Piter.TV заверили, что уже все хорошо, и воду откачали. Лифты включат в ближайшее время.

Неделю назад жителей предупреждали, что в доме пройдет проверка пожарной безопасности. Она должна была быть 17 декабря.

Видео: ВКонтакте / Вечерний Металлострой