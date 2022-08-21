Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады

Вооруженные силы России уничтожили более 30 человек из украинской механизированной бригады. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар был нанесен в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Российские военные поразили позиции батальона мехбригады, уничтожив личный состав, один танк и пять автомобилей.
Конашенков добавил, что в районе Новогригоровка был поражен еще один батальон механизированной бригады. В районе Токарево нанесли удар по батальону бригады морской пехоты украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой.
Видео: Минобороны России
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