Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады

Также российские военные уничтожили один танк и пять автомобилей.

Вооруженные силы России уничтожили более 30 человек из украинской механизированной бригады. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Российские военные поразили позиции батальона мехбригады, уничтожив личный состав, один танк и пять автомобилей.

Конашенков добавил, что в районе Новогригоровка был поражен еще один батальон механизированной бригады. В районе Токарево нанесли удар по батальону бригады морской пехоты украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой.

Видео: Минобороны России