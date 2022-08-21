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Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой

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Склад поразили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад был обнаружен в районе населенного пункта Майорское. Его уничтожили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр". Также Конашенков сообщил, что россиийская авиация поразила склад горючего бригады территориальной обороны с дизельным топливом в районе Гуляй Поле.

Ранее Шойгу заявил, что специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО.

Видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны россии, одесса, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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