Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой

Склад поразили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад был обнаружен в районе населенного пункта Майорское. Его уничтожили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр". Также Конашенков сообщил, что россиийская авиация поразила склад горючего бригады территориальной обороны с дизельным топливом в районе Гуляй Поле.

Ранее Шойгу заявил, что специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО.

Видео: Минобороны России