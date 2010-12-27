Расстрелявший охранников в Колпино мужчина хранил целый арсенал в гараже

Стражи порядка изъяли килограммы тротила, самодельные бомбы, гранату и патроны.

Во вторник, 24 декабря, сотрудники полиции пришли с обыском в гараж Андрея Богданова, которого задержали за стрельбу по сотрудникам охраны "Транснефти". Там стражи порядка обнаружили целый арсенал боеприпасов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Обыск проходил в ГСУ "Заря" на Колпинской улице. У подозреваемого нашли и изъяли 2,5 кг тротила, ручную гранату РГД-33, четыре самодельных взрывных устройства, более 290 патронов, ствол от пулемета МГ-34, затвор от винтовки Мосина и реле РС-57 с надписью "Сделано в СССР" с веществом коричневого цвета.

Напомним, 20 декабря Богданов открыл стрельбу в лесу у газопровода "Белоусово – Ленинград" на окраине Колпино. Мужчина сделал не менее пяти выстрелов по охранникам. Один из потерпевших получил серьезные ранения. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением грудной клетки, повреждением легкого, переломом 4-го ребра и правой лопатки. Напарник раненного открыл ответный огонь из служебного оружия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Колпинский суд арестовал Богданова до 19 февраля 2020 года. Подозреваемый в суде признал свою вину.

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