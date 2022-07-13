В Коломбо протестующие штурмуют офис премьер-министр Шри-Ланки

Активисты лезут через ограждения, несмотря на слезоточивый газ.

В Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьер-министра страны. Об этом рассказали журналисты, находящиеся на месте массовых протестов на Шри-Ланке. Известно, что офис главы местного правительства находится в центре города. Защитники объекта применили слезоточивый газ в отношении активистов. На текущий момент участники акции пытаются перелезть через забор, ломают ограждения. На территории офиса располагаются силовики, вооруженные автоматами. Они стоят в полном боевом обмундировании: в шлемах, с щитами, с противогазами. Имеются сведения о том, что протестующие уже ворвались в офис.

Напомним, что в прошлую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства Шри-Ланки и лично президента Готабаи Раджапаксы, смогли захватить контроль над резиденцией лидера страны и премьера. После волнений среди общественности глава государства объявил о том, что покидает пост. Власти объявили чрезвычайное положение. В местном парламенте на 20 июля назначены выборы нового президента, после чего политики сформируют временное правительство.

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента.

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