В Кливленде застрелили полицейского

Позже на месте трагедии погиб еще один американец.

В американском городе Кливленд, расположенном в штате Огайо, застрелили полицейского. Об этом говорится в Twitter-аккаунте местного департамента полиции.

3 сентября 2020 года приблизительно в 22:00 сотрудника полиции Кливленда застрелили при исполнении служебных обязанностей полиция Кливленда

Журналисты местного телеканала News 5 Cleveland рассказали, что офицер был госпитализирован с места стрельбы. Он скончался в больнице от полученных ранений. Позже на месте трагедии погиб еще один человек. Однако он не был стрелком. В настоящее время полиция устанавливает личность преступника, из-за которого погибли два человека.

Глава полиции Кливленда Кэлвин Уильямс рассказал, что застреленный сотрудник по имени Джеймс Скернивитц был опытным сотрудником. Он находился на страже закона около 25 лет.

Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца.

Видео: YouTube / WKYC Channel 3