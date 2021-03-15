В Китае заявили о поддержке Кубы в борьбе с вмешательством извне

В Китае заявили о поддержке властей Кубы в борьбе с вмешательством извне, а также усилия Гаваны по противодействию международному терроризму. Соответствующее заявление сделал китайский вице-председатель Хань Чжэн в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник призвал к мирному урегулированию конфликтов в мире, указав коллега на значимую роль в этом вопросе ООН.
Китай твердо поддерживает справедливую борьбу кубинского народа, отстаивающего суверенитет своей страны, выступающего против внешнего вмешательства и блокады. Мы одобряем усилия, предпринятые Кубой для нанесения удара по терроризму.
Хань Чжэн, вице-председатель КНР
Хань Чжэн добавил, что Пекин выступает против конфронтации и поддерживает всеобщее безопасное и устойчивое развитие.
Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $10 млрд на цели глобального развития.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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