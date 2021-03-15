В Китае заявили о поддержке Кубы в борьбе с вмешательством извне

Хань Чжэн призвал отменить односторонние санкции против страны.

В Китае заявили о поддержке властей Кубы в борьбе с вмешательством извне, а также усилия Гаваны по противодействию международному терроризму. Соответствующее заявление сделал китайский вице-председатель Хань Чжэн в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник призвал к мирному урегулированию конфликтов в мире, указав коллега на значимую роль в этом вопросе ООН.

Китай твердо поддерживает справедливую борьбу кубинского народа, отстаивающего суверенитет своей страны, выступающего против внешнего вмешательства и блокады. Мы одобряем усилия, предпринятые Кубой для нанесения удара по терроризму. Хань Чжэн, вице-председатель КНР

Хань Чжэн добавил, что Пекин выступает против конфронтации и поддерживает всеобщее безопасное и устойчивое развитие.

Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $10 млрд на цели глобального развития.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций