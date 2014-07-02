Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $10 млрд на цели глобального развития

В Пекине призвали к сотрудничеству между странами БРИКС.

Пекин сформирует фонд на нужды глобального развития в объеме десяти миллиардов долларов. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал китайский председатель Си Цзиньпин. Глава государства объяснил иностранным партнерам, что в Китае продолжают заниматься углублением практического сотрудничества с развивающимися участниками геополитической арены. Он призвал к единству и работе над модернизацией международного сообщества.

Был принят ряд мер в области сотрудничества на благо развития. Китай предоставил большое число ресурсов на цели развития <…>. Финансовые институты Китая вскоре учредят специальный фонд стоимостью $10 млрд на цели устойчивого развития. Си Цзиньпин, глава КНР

Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда