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Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

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Председатель КНР оценил итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Принятое на саммите решение о расширении БРИКС  (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) придаст новую силу объединению. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал китайский председатель Си Цзиньпин. Политик назвал это событие "историческим", так как оно отражает решимость развитых государств по сотрудничеству с развивающимися партнерами. Он напомнил коллегам о том, что БРИКС обладает важным влиянием на геополитической арене, поэтому несет большую ответственность за развитие и сохранение мира.

Расширение БРИКС станет новой отправной точкой для развития сотрудничества БРИКС и придаст новую силу сотрудничеству в рамках БРИКС.

Си Цзиньпин, глава КНР

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, китай, си цзиньпин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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