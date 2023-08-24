Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

Председатель КНР оценил итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Принятое на саммите решение о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) придаст новую силу объединению. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал китайский председатель Си Цзиньпин. Политик назвал это событие "историческим", так как оно отражает решимость развитых государств по сотрудничеству с развивающимися партнерами. Он напомнил коллегам о том, что БРИКС обладает важным влиянием на геополитической арене, поэтому несет большую ответственность за развитие и сохранение мира.

Расширение БРИКС станет новой отправной точкой для развития сотрудничества БРИКС и придаст новую силу сотрудничеству в рамках БРИКС. Си Цзиньпин, глава КНР

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда