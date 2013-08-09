Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения

Глава Китая выступил на саммите БРИКС.

Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве. Соответствующее заявление на заседании XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге среди политических лидеров объединения сделал китайский председатель Си Цзиньпин.

Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъема, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения, нужно сосредоточиться на деловом сотрудничестве. Си Цзиньпин, председатель КНР

Иностранный лидер из Пекина пояснил, что странам объединения стоит особенно сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики, а также зеленого развития экономической системы и цепочек поставок для содействия обменам в области торговли и финансов.

Китай запустил спутник для предупреждения о стихийных бедствиях.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда