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В Китае заявили, что будут активно противостоять климатическим изменениям

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Хань Чжэн рассказал о проектах по "зеленой энергетике".

В Китае заявили, что будут активно противостоять климатическим изменениям.  Соответствующее заявление сделал китайский вице-председатель Хань Чжэн в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник пояснил коллегам, что его страна проводит целенаправленную политику, которая занимается экологическим развитием и полным прекращением работы угольных электростанций, а также активно помогает развивающимся государства реализовывать проекты по "зеленой энергетике".

Китай продолжит прилагать активные усилия для противодействия климатическим изменениям.

Хань Чжэн, вице-председатель КНР

По словам Хань Чжэна, Пекин намерен проводить целенаправленную политику, нацеленную на экологическое развитие, и полностью прекратить строительство угольных электростанций. Он добавил, что Китай будет активно помогать развивающимся странам в реализации проектов в области зеленой энергетики. Хань Чжэн указал на необходимость эффективной реализации Парижского соглашения по климату. В Китае призвали мир к более значительным усилиям по тому, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу.

В Китае предложили ООН бойкотировать односторонние санкции.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генеральная ассамблея, зеленая энергетика, климатические изменения, хань чжэн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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