Хань Чжэн оценил ограничения, вводимые рядом стран против других.

Пекин предлагает международному сообществу бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный урон отношениям. Соответствующее заявление сделал китайский вице-председатель Хань Чжэн в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник призвал к отказу от гегемонии и силового принуждения. По мнению китайского представителя, миру важно проводить политику экономической открытости и соблюдать Устав ООН.

Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношения. Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот. Хань Чжэн, вице-председатель КНР

Хань Чжэн добавил, что Китай будет твердо и неизменно проводить политику открытости в отношении других стран, так как уже сейчас страна в своем развитии достигла глубокой интеграции в глобальную экономику.

В Китае заявили о поддержке Кубы в борьбе с вмешательством извне.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций