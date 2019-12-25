В Sina рассказали о возможностях "Триумфа" против китайских "Хунци".

В Китае возмутились поставкам С-400 в Индию. В издании Sina считают, что зенитные ракетные системы российского производства нарушат баланс сил в зоне индийско-китайского конфликта. Автор публикации рассказал, что между странами в зоне конфликта сохраняется напряженная обстановка. В публикации говорится о том, что на данный момент Индия разместила на территории собственные ЗРК "Акаш", которые могут создать проблемы для самолетов из "близлежащих стран".

В Sina подчеркнули, что С-400 являются основой российской системы ПВО. Этот комплекс считается одним из самых эффективных в мире. "Триумф" может работать с 8 типами ракет с различной дальностью пуска. С-400 значительно превосходит по характеристикам китайские ЗРС "Хунци-9", дальность который достигает 200 км. Пекин использует также "Хунци-16" среднего и малого радиуса действия.

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции.