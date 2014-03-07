В Госсовете КНР зачитали доклад, посвященный новой пятилетке.

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста. Об этом на открытии ежегодной сессии местного парламента заявила премьер Государственного совета. Чиновника зачитал доклад о демографии в стране. В тексте говорится о том, что в ходе 14-ой пятилетки (в период с 2021 по 2025 года) Пекин будет поэтапно увеличивать порог пенсионного возраста за счет улучшения социального обеспечения населения.

Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения. Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР

В Китае уточнили, что также планируют совершенствовать систему благотворительности. В 200) году согласно результатам переписи населения Китая население страны вступило в стадию старения. К концу 2017 года общее население страны достигло 1,39 млрд человек. Из них 240 млн (17,3 процента граждан) - это пожилые люди старше 60 лет.

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