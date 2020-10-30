В поисково-спасательных работах принимают участие 43 единицы техники.

В Китае не менее 21 человека пострадали из-за землетрясения. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа в провинции Шаньдун. Магнитуда землетрясения составила 5,5. По данным сейсмологического управления Китая, очаг залегал на глубине 10 тысяч метров. Также сообщается, что за землетрясением последовало 52 афтершока.

В результате инцидента были повреждены не менее 126 домов. В поисково-спасательных работах принимают участие 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.

Ранее мы сообщали, что ливни в бассейне реки Хайхэ на севере Китая стали сильнейшими с 1963 года.

Видео: cgtn.com