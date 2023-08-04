Ливни в бассейне реки Хайхэ на севере Китая стали сильнейшими с 1963 года

Власти Китая предпринимают меры для обеспечения безопасного для населения поступления воды в Бохайский залив.

Бассейн реки Хайхэ, основного водного потока в густонаселенном регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, из-за недавних ливней переживает сильнейшее наводнение с 1963 года. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились чиновники из комиссии по охране водных ресурсов реки Хайхэ, действующей при министерстве водных ресурсов КНР. Они опубликовали официальное заявление по проблеме. Эксперты уточнили, что в совокупности объем осадков составил 43,2 миллиарда кубометров за четыре дня. В среднем уровень остановился на отметке в 135 миллиметров.

Проливные дожди, начавшиеся с 28 июля, привели к тому, что уровень воды в 21 реке, относящейся к бассейну Хайхэ, превысил критическую черту, а на восьми реках произошли крупнейшие за всю историю наблюдений наводнения. обращение комиссии

Напомним, что в среднегодовом выражении количество осадков в бассейне реки Хайхэ составляет 525 миллиметров. Таким образом за последние четыре дня в акватории реки выпала четверть от годовой нормы осадков. Аналитики пояснили, что в 1963 году в бассейне реки Хайхэ выпало 60 млрд кубометров осадков от дождя, который длился неделю. В текущий момент основная масса воды направляется верхнего и среднего течения рек в нижнее. Власти региона предпринимают меры для обеспечения безопасного для населения поступления воды в Бохайский залив Желтого моря.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС