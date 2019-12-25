Петербургский "Водоканал" назвал самые затопленные районы после ливней

Сильные ливни накануне вызвали подтопления в разных районах Петербурга. Курортный район получил наибольшее количество осадков - 19,24 мм.

В четверг, 3 августа, жители Санкт-Петербурга пережили настоящее испытание, когда над городом образовались мощные ливни. Огромное количество осадков, как сообщили в пресс-службе "Водоканала", нанесли значительные проблемы в различных районах.

Самым критическим стал Курортный район, где выпало аж 19,24 миллиметра осадков. В течение всего 20 минут здесь наблюдался рекордный показатель – 14,32 миллиметра дождя. Соседние районы тоже не остались в стороне: Ломоносовский район Ленобласти получил 17,35 миллиметра осадков, в Петродворцовом – 16,12 миллиметра и в Красносельском районе – 15,21 миллиметра.

Из-за такого обилия осадков канализационные системы не смогли справиться с их быстрым притоком. "Водоканал" предупреждает, что при большой интенсивности дождя, канализация не может сразу усвоить весь объем воды.

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия ливней, "Водоканал" призывает горожан активно сообщать о скоплении воды по телефонам: 004 и 305-09-09.

Ранее сообщалось, что на Институтском проспекте ограничили движение из-за прорыва трубы с холодной водой.

Фото: Piter.TV