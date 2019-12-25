В Китае во время реконструкции трущоб нашли гробницу возрастом две тысячи лет

Её нашли в городе Саньмэнься в мае 2020 года.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в Китае неожиданно обнаружили гробницу возрастом две тысячи лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Гробницу нашли в городе Саньмэнься в мае 2020 года. Ученые полагают, что её возвели во времена конца династии Цинь (221-207 годы до нашей эры) и начале династии Западная Хань.

Также в гробнице нашли кувшин с неизвестным веществом. Специалисты утверждают, что эту смесь использовали для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

Ранее мы сообщали о том, что ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю.

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