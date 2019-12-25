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В Китае на глазах у посетителей медведи растерзали сотрудника зоопарка
Сегодня, 9:16
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MShaffter

В Китае на глазах у посетителей медведи растерзали сотрудника зоопарка

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Сейчас павильон с медведями закрыт для посетителей.

В Шанхайском зоопарке медведи растерзали смотрителя на глазах у многочисленных посетителей, сообщает издание Global Times. Очевидцы кровавой драмы сообщили в соцсетях, что водитель экскаватора пытался спасти смотрителя, но медведи утащили свою жертву вглубь  вольера. Сам водитель экскаватора до приезда полиции прятался от хищников в кабине.

Сейчас ведется расследование. Вольер с медведями закрыт для посетителей.

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Фото:Pixabay

Теги: медведь напал, медведь растерзал, новости китая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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