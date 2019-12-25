В Китае на глазах у посетителей медведи растерзали сотрудника зоопарка

Сейчас павильон с медведями закрыт для посетителей.

В Шанхайском зоопарке медведи растерзали смотрителя на глазах у многочисленных посетителей, сообщает издание Global Times. Очевидцы кровавой драмы сообщили в соцсетях, что водитель экскаватора пытался спасти смотрителя, но медведи утащили свою жертву вглубь вольера. Сам водитель экскаватора до приезда полиции прятался от хищников в кабине.

Сейчас ведется расследование. Вольер с медведями закрыт для посетителей.

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Фото:Pixabay