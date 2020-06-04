В Китае мужчина с ножом напал на школьников

В Китае мужчина напал на детей и работников школы.
ТАСС со ссылкой на Китайские СМИ сообщает, что сегодня утром, 4 мая, в городе Учжоу на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и работников учебного заведения. От рук мужчины пострадали около 40 человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, это двое взрослых и ученик.
Как удалось установить, нападавший 50-летний мужчина, работавший в данной школе охранником.
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Видео: Twitter/Global Times
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