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В Китае мужчина с ножом напал на школьников

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Пострадало от рук нападавшего не менее 40 человек.

В Китае мужчина напал на детей и работников школы.

ТАСС со ссылкой на Китайские СМИ сообщает, что сегодня утром, 4 мая, в городе Учжоу на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и работников учебного заведения. От рук мужчины пострадали около 40 человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, это двое взрослых и ученик.

Как удалось установить, нападавший 50-летний мужчина, работавший в данной школе охранником.

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Видео: Twitter/Global Times

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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