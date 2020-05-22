В Китае мужчина рискнул жизнью ради спасения ребенка

Мужчина помог шестилетней девочке не упасть с карниза.

В Китае мужчина рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка. Об этом сообщили журналисты сайта Newsflare. Они рассказали в городе Цзыгун, в провинции Сычуань герой решил помочь ребенку. Очевидцы смогли запечатлеть ситуацию на видео.

СМИ пояснили, что 30-летний Ху Юньчуань заметил, что около многоэтажного дома скопилось большое количество людей. Он вышел из автомобиля и понял, что на карнизе у окна стоит шестилетняя девочка. Она находилась на высоте пятого этажа и могла в любой момент упасть. Внизу соседи натянули полотенце, чтобы попытаться поймать малышку, если та сорвется.

Ху Юньчуань поднялся на четвертый этаж, а затем вылез из окна. Он смог пройти по карнизу и помог девочке вернуться в квартиру. Затем он забрался в помещение сам.

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Фото и видео: Newsflare