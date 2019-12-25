В Китае мужчина бросился с ножом на детей

От рук неадеквата пострадали 5 детей и двое взрослых.

В Китае утром в понедельник мужчина порезал 7 человек.

ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая сообщает, что сегодня утром, 21 сентября, около половины 8го утра по местному времени в районе Паньюй города Гуанчжоу мужчина с ножом бросился на детей. От рук неадекватного мужчины пострадали 5 детей и двое взрослых. Среди пострадавших детей 4 школьников младших классов и 1 воспитанник детского сада. У двоих детей тяжелые травмы.

Пострадал и сам нападавший. Мужчину задержали. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

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Фото:pixabay​​​​​​​