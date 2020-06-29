В Китае из-за ливней погибли не менее 12 человек

Десять человек считаются пропавшими без вести.

На юго-западе Китая из-за ливней погибли более 10 человек.

Издание CGTN сообщает о 12 жертвах мощных ливней, которые прошли в провинции Сычуань. В результате мощных дождевых потоков, произошло затопление территорий, а также сход селей. На данный момент известно о 12 погибших, а также еще 10 человек считаются пропавшими без вести.

Власти, коммунальные службы и спасатели помогают людям эвакуироваться из зоны подтопления. Поиск пропавших продолжается. В зоне затопления находится около 10 тысяч человек.

Сегодня ранее: В Бангладеш при затоплении парома погибли 15 человек.

Видео: CGTN