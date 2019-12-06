В Китае достроили самую большую стену, напечатанную на 3D принтере

Длина стены на набережной в китайском Сучжоу составляет 500 метров.

В Китае завершено строительство самой длинной стены, которая напечатана на 3 D принтере.

В Сучжоу, недалеко от Китая, река часто выходит из берегов из-за непогоды и размывает город. Для того чтобы укрепить набережную, необходима была стена. Обычно подобные укрепления строят из бетона. Но это требует больших затрат и времени. Кроме того, для тяжелой бетонной стены нужен глубокий фундамент, строительство которого могло нанести еще больший ущерб.

Шанхайская компания Winsun Building Technology разработала и создана модули на 3 D принтере. 500-метровая стена отвечает всем требованиям безопасности, кроме того она красивая, так как выполнена с элементами в национальном стиле.

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Видео: YouTube/3D Construction Printing