Активисты собрались около здания парламента Молдавии.

В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента. Местные СМИ рассказали, что около здания парламента собрались сторонники избранного главы государства Майи Санду. Ранее политик обвинила Игоря Додона в попытке узурпации власти". Она объяснила, что партия, которая поддерживает Додона, зарегистрировала законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать "нет" попытке узурпации власти. Парламент хочет лишить Майю Санду ряда полномочий, чтобы она не могла бороться с коррупцией, пришло время сказать "хватит" Оазу Нантой, бывший депутат Молдавии

Напомним, что в Молдавии зафиксирован эпидемия коронавируса. Из-за этого митингующим приходится носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Люди выступают за то, чтобы избавить страну от коррупции. Также звучат лозунги о том, что "избавиться" следует и от местного парламента.

Санду отказалась считать проблемой свое румынское гражданство.

Видео: Youtube/Agora Moldova