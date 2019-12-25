В Кировском районе Ленобласти жители соберутся на крестный ход, чтобы защититься от коронавируса

Организаторы планируют обеспечить безопасное расстояние между участниками.

Верующие Кировского района соберутся на крестный ход против коронавируса. Мероприятие запланировано на 22 марта. Идею провести шествие от церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания администрации выдвинул глава Кировского района Андрей Гардашников. В публикации Instagram от 17 марта чиновник рассказал, что изначально предложение поступило от настоятеля Предтеченского храма отца Богдана.

Протоиерей откликнулся на мою просьбу и, более того, предложил провести крестный ход. <...> С учетом того, что вряд ли количество участников будет чрезмерным, нам удастся обеспечить рекомендованное Роспотребнадзором расстояние между людьми. - написал Гардашников

Позже районный глава разместил еще одну публикацию, в которой привел цитату одного из своих подписчиков о пользе крестного хода для верующего человека.

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