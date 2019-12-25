Эксперт объяснил, что Украина потеряла из-за "Мотор Сич".

В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины. С соответствующим заявлением на телеканале "112 Украина" выступил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. Эксперт уточнил, что к негативной ситуации привел рост акций ведущего местного производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".

Напомним, что контрольный пакет акций компании в 2017 году перешел китайским предпринимателям. Затем акции были арестованы по решению украинского суда. Из-за ситуации Киев лишился около 14 млрд гривен (500 млн долларов). По словам Пилипенко, средства могли пойти на покупку 17 новых французских кораблей с системами вооружения; 26 танков "Оплот", 23 вертолетов Н-125; 100 бронетранспортеров БТР-4".

По словам украинского специалиста, блокирование Киевом деятельности производства следует считать диверсией и вредительством.

В США намерены помешать Китаю купить украинские авиадвигатели.

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