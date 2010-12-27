В США намерены помешать Китаю купить украинские авиадвигатели

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предпринимает усилия, чтобы украинская компания "Мотор Сич" не перешла под контроль Китая.

По данным Wall Street Journal, китайская компания Skyrizon Aircraft имеет планы на покупку украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич". Сделке стремится помешать помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Сотрудники администрации США в ближайшее время намерены организовать встречу Болтона и главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в Киеве. На следующей неделе американский политик примет участие в конференции по вопросам безопасности, которая намечается в украинской столице.

Источники издания отмечают, что в Пекине заинтересованы в обновлении парка воздушной техники большой грузоподъемности. Для этого китайские специалисты рассчитывают на помощь в "Мотор Сич". Под мощности предприятия в Skyrizon Aircraft строят завод юго-западе КНР.

Отметим, что ранее Skyrizon Aircraft обратилась в украинский антимонопольный комитет за разрешением покупки акций ряда компаний-акционеров "Мотор Сич".

Фото: Pixabay

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