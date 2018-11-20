В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Изменить ситуацию украинцы собираются за три года.

В Киеве признали, что Украина технически не может отсоединиться от энергосистемы России. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Виталий Шубин пояснил, что сейчас чиновники ищут способы решения проблемы. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России заявил политик

Виталий Шубин надеется, что за три года страна создаст технические предпосылки для сближения с Европой. Дипломат напомнил, что только украинская часть энергоистемы имеет связь с объектами в Европе. Эта часть находится на Бурштынский энергоострове, хотя общая система объединена с Россией.

Исторически так сложилось, что наши энергосистемы [с РФ] объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система...Наша цель - полностью объединиться с энергосистемой Европы добавил спикер

Напомним, что с октября оператор "Укрэнерго" возобновил импорт электроэнергии из России. Сейчас транспортировка ведется в пилотном режиме и по полной предоплате.

Ранее Piter.tv писал о том, что Piter.TV вошел в число лучших СМИ России в вопросах освещения ТЭК.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Practical Engineering