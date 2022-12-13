В Киеве загорелся "пункт несокрушимости", сообщили СМИ

Журналисты зафиксировали воспламенение пункта отопления в столице Украины.

В столице Украины загорелся "пункт несокрушимости". Об этом рассказали местные журналисты из издания "Страна.ua" в собственном Telegram-канале. СМИ уточнило, что речь идет о пункте по обогреву населения, расположенном на территории Печерского района города Киева. Авторы материала также разместили в социальных сетях кадры с воспламенившимся объектом.

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра города Киева Виталия Кличко за ситуацию с "пунктами несокрушимости". Глава государства еще в конце ноября 2022 года в ходе очередного вечернего обращения заявил, что в ряде городов страны сложилась неудовлетворительная ситуация с оборудованием пунктов обогрева. Однако особенно плохой обстановкой он счел киевские объекты. Позже депутат из Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия объявил прессе о том, что около 20% пунктов обогрева в Киеве не работали.

На трассе "Кола" сгорела иномарка.

Фото и видео: Telegram / Политика страны