В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ

Спецслужбы Украины подозревают местную жительницу в работе на Москву.

Служба безопасности Украины через собственный Telegram-канал сообщил о задержании в столице женщины, которая подозревается в координации поджогов машин представителей Вооруженных сил Украины. В случае признания вины фигурантки расследования, ей грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. В надзорном ведомстве отметили, что задержанная является представителем российской разведки. Она якобы планировала создать агентурную ячейку в Киеве. Теперь местные власти вменяют злоумышленнице статью о государственной измене, совершенной в условиях военного положения

В столице задержана резидент... Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны. сообщение СБУ

В украинских спецслужбах утверждают, что местная жительница давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми ее "подчиненные" должны были ликвидировать транспортные средства. По стране поджогам подвергаются автомобили военнослужащих, которые принимаются населением за транспорт сотрудников военкоматов. Подобные преступления зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области.

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.

Фото и видео: Telegram / Служба безпеки України