В Киеве устроили митинг с белорусскими флагами и плакатом "Слава России"

Активисты митингуют около здания Верховной Рады.

В Киеве активисты устроили митинг с белорусскими флагами и плакатом "Слава России" и лозунгами "Откройте небо!". Ролик опубликован в Telegram-канале местного журналиста Андрея Павловского. Представитель украинских СМИ уточнил, что акция проводится около здания Верховной Рады. Демонстранты просят парламентариев открыть воздушное пространство с Минском. Они требуют от законодателей отмены правительственного решения о том, что белорусские самолеты не могут заходить в воздушное пространство Украины.

Некоторые активисты принесли плакаты, призывающие к дружбе двух государств. Один из митингующих вышел на улицу с баннером "Слава России". В правоохранительных органах решили поинтересоваться у гражданина, почему он решил использовать такой лозунг. Однако представитель закона не смогла получить внятного ответа от мужчины.

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