В Киеве снесли памятный знак в честь дружбы с Москвой

По словам депутата Киевсовета, знак должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

В украинской столице демонтировали памятный знак, установленный в честь дружбы Киева и Москвы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Данный памятник был установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. По словам Михайловой, в настоящее время дружбы между городами нет, поэтому памятник потерял актуальность.

Как бы там ни было, а этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. В настоящее время памятник сохранился в Голосиевском РСА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Алина Михайлова, депутат Киевсовета

Она отметила, что восстановление отношений между Киевом и Москвой невозможно, пока РФ "не покинет каждый сантиметр украинской земли", "не возместит каждую копейку ущерба", а президент России Владимир Путин "не извинится перед украинским народом на коленях".

Ранее памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области снесли в день его восстановления.

Фото: Facebook / Alina Mykhailova