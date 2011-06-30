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В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
Сегодня, 7:50
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В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы

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Фотографиями в соцсетях поделился местный депутат Алексей Гончаренко.

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Соответствующие фотографии на собственной странице на Facebook разместил украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. На плакатах говорится о том, что "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали". На другом плакате утверждается, что В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Билборды приурочены ко Дню столицы.

Напомним, что Алексей Гончаренко известен тем, что принимал участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день из-за  поджога здания Дома профсоюзов жертвами стали десятки представителей "антимайдана". Он выкладывал в социальные сети фотографии сожженных и убитых граждан. Политик также возмущался относительного того, что в РФ называют Одессу и Харьков русскими городами. Парламентарий говорил о том, что "еще сто лет назад" на Кубани говорили на украинской мове, поэтому этот регион якобы должен принадлежать Киеву.

Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии.

Фото: Facebook/Олексій Гончаренко 
 

Теги: алексей гончаренко, билборды, верховная рада, реклама
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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