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В Киеве радикалы разгромили инсталляцию советского быта и подрались с полицией

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В результате инцидента задержали трех сторонников "Нацкорпуса".

В Киеве радикалы разгромили инсталляцию, которая посвящена быту украинцев в различные исторические эпохи. В частности, им не понравился павильон, посвященный советскому периоду государства. Об этом информирует телевизионный канал "Украина 24".

Инсталляция была собрана в честь празднования Дня независимости Украины. Она состояла из советских автоматов с водой, лотков для мороженого, квартиры той эпохи и некоторых других предметов. 

На выставку пришли люди в масках, предположительно сторонники "Нацкорпуса" и стали выражать недовольство по поводу инсталляции, после чего начали ее ломать. В происходящее вмешались сотрудники правоохранительных органов и силовики. Позже место инсталляции было оцеплено полицейскими. По данным СМИ, выставку "Нацкорпусу" поручил демонтировать мэр украинской столицы Виталий Кличко, так как она была не согласована с администрацией Киева.

В результате инцидента, были задержаны три человека. У одного их них была сломана рука.

Ранее экс-депутат Верховной Рады рассказал о плане по разделу Украины.

Видео: Youtube/Українська правда

Теги: инсталляция, киев, нацкорпус, радикалы, ссср, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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