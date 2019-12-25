В Киеве прогремел взрыв у здания политической партии

Радикалы связали инцидент с проведенной накануне в столице Украины акцией против России.
Инцидент произошел около 02:00 (03:00 мск). Злоумышленники бросили к зданию гранату РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал. В "Национальном корпусе" отметили, что за последнее время это второй подобный случай. Первый взрыв произошел 25 октября 2020 года. Тогда в офис организации тоже бросили гранату.
Ранее мы сообщили, что США не смогут помешать запуску "Северного потока -2".
Фото: nashkiev.ua
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