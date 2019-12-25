При этом он выразил уверенность в том, что бизнес во время карантина продолжит работать.

В Киеве прогнозируют карантин длиной в 1,5 года. Об нём говорит глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "Страна.ua".

На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева

По его словам, говорить об ослаблении карантинных мер пока не приходится, а нынешние цифры по распространению вируса не радуют. Рубан считает, что при таких показателях украинская столица проживёт в карантине ещё полтора года.

При этом он выразил уверенность в том, что бизнес во время карантина продолжит работать, однако ему нужно обозначить чётко проработанные санитарные правила. Также необходимы масочный режим и социальное дистанцирование.

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