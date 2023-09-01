Алексей Данилов оценил военные разработки Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще зимой 2020 года". Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телемарафона.

Напомним, что ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на территории Украины. Данная ракета предназначена для поражения целей на расстоянии в 700 километров. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы в ночь на среду только подтверждает террористическую сущность соседней страны. Она добавила, что дроны противника не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек.

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