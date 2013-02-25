Алексей Арестович считает, что слухи о мощи российской армии преувеличены.

В Киеве пригрозили России "страшным поражением". Об этом в эфире интернет-канала Politeka рассказал киевский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. По словам чиновника, пока что Москва не готова в войне против Украины. В связи с этим он видит необходимость пересмотреть западные взгляды на мощность российской армии.

Арестович уверен, что на государственной границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат из РФ. Однако армия соседней страны не сможет победить в случае противостояния, так как Вооруженные силы имеют "очень низкую степень готовности". Он подчеркнул, что в случае открытых боевых действий Москву ждут серьезные проблемы.

Если сами россияне находятся, включая Путина, в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным поражением. Страшным для них. Алексей Арестович, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Politeka