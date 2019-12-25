Алексей Арестович отметил, что проект Киева отвергнули в ДНР и ЛНР.

На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60. Такое заявление в эфире местного телеканала "1+1" сделал внештатный советник президента Владимира Зеленского. Алексей Арестович объяснил журналистам, что Киев предложил оппонентам проект, но получил отказ.

Мы предложили в очередной раз обменять пленных. Три варианта мы предложили — обменять 13, 24 и 60 человек, если быть точным, то 59 или 58. Также это отвергнуто. Алексей Арестович, советник Зеленского

Напомним, что первый обмен пленными состоялся на Донбассе 29 декабря 2019 года. Тогда Украина передала самопровозглашенным ДНР и ЛНР 124 человека. Донецк и Луганск отдали властям Киева 76 человек. Затем началась работа над формированием новых списков. В прошлом году обмен пленными прошел 16 апреля. В текущем году этой операции не проводили.

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива.

Фото и видео: YouTube / 1+1



