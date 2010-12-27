В центре Киева установили "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса

Трон поставили в память о войне на востоке Украины.

"Железный трон украинского востока" появился в центре Киева. Он изготовлен из обломков военной техники из Донбасса. Об этом сообщил телеканал "Прямой".

Арт-объект еще в 2016 году в Донецке создал волонтер Денис Буштец. Этот трон был продан на аукционе за 5,7 тысяч долларов. Все деньги были переданы на нужды военных. Сам "Железный трон украинского востока" передали запорожскому краеведческому музею.

Трон в память о войне на востоке Украины будет стоять в центре столицы целый месяц. Затем его снова отвезут в музей.

Из-за России вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули еще 6 стран.

Фото: сайт "Прямой"