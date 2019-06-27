Из-за России вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули еще 6 стран

Сессию ПАСЕ вслед за Украиной решили покинуть делегации Грузии, Польши, Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы.

Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России. Сессию ПАСЕ вслед за Украиной решили покинуть делегации Грузии, Польши, Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы. Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев на своей странице в Facebook.

Делегации пришли к такому решению после возвращения России полномочий в полном объеме. Представители семи стран обратятся к государственным парламентам с предложением выйти из ПАСЕ до конца 2019 года.

Напомним, 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России. Позже России были возвращены все ее полномочия. "За" проголосовали 116 человек, 62 были против и 15 воздержались.

Россия намерена разморозить выплаты в бюджет Совета Европы.

Видео: YouTube/ Council of the EU