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Из-за России вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули еще 6 стран

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Сессию ПАСЕ вслед за Украиной решили покинуть делегации Грузии, Польши, Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы.

Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России. Сессию ПАСЕ вслед за Украиной решили покинуть делегации Грузии, Польши, Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы. Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев на своей странице в Facebook.

Делегации пришли к такому решению после возвращения России полномочий в полном объеме. Представители семи стран обратятся к государственным парламентам с предложением выйти из ПАСЕ до конца 2019 года.

Напомним, 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России. Позже России были возвращены все ее полномочия. "За" проголосовали 116 человек, 62 были против и 15 воздержались.

Россия намерена разморозить выплаты в бюджет Совета Европы.
Видео: YouTube/ Council of the EU

Теги: пасе, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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