"70 лет все говорили на русском языке – и ничего!", заявила учительница.

В Киеве педагог отчитала ученика за просьбу говорить на украинском языке. Об этом сообщает сетевое издание" Главред.инфо".

Инцидент произошел в лицее №303. На просьбу учащегося общаться на украинском языке преподаватель немецкого заявила, что гордится тем, что она – русская, а не украинка. Кроме того, учительница упрекнула ребенка в том, что "к педагогам надо обращаться с уважением".

Я горжусь этим, что я не украинка, а русская. 70 лет все говорили на русском языке – и ничего! И все говорили, ничего страшного! А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить, заявила преподаватель

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Видео: Telegram/Катарсис