Преступление совершено в Подольском районе на улице Выговского.

В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги. Об этом сообщили представители Национальной полиции Киева в собственном аккаунте на Facebook.На данный момент известно, что инцидент произошел в Подольском районе столицы Украины. Правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба.

Злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело Национальная полиция Киева

Ограбление произошло в ночь на 21 июля. С сообщением о преступлении обратился местный житель. Он заявил, что трое человек взорвали банкомат около продуктового магазина на улице Выговского. На место инцидента прибыли взрывотехники, оперативники и кинолог с собакой.

Преступники повредили отделку фасада здания.

Опубликовано видео с места захвата террористом автобуса на Украине.

Фото и видео: Facebook/Поліція Києва @UA.KyivPolice · Government organisation

