В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги. Об этом сообщили представители Национальной полиции Киева в собственном аккаунте на Facebook.На данный момент известно, что инцидент произошел в Подольском районе столицы Украины. Правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба.
Злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело
Национальная полиция Киева
Ограбление произошло в ночь на 21 июля. С сообщением о преступлении обратился местный житель. Он заявил, что трое человек взорвали банкомат около продуктового магазина на улице Выговского. На место инцидента прибыли взрывотехники, оперативники и кинолог с собакой.
Преступники повредили отделку фасада здания.
Опубликовано видео с места захвата террористом автобуса на Украине.
Фото и видео: Facebook/Поліція Києва @UA.KyivPolice · Government organisation
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